Previsioni Meteo Taranto: tutti i dettagli per domani lunedì 5 agosto

MeteoWeb

Lunedì 5 Agosto a Taranto si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +33,6°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si attenuerà progressivamente, lasciando spazio a poche nuvole e infine a un cielo sereno nel corso del pomeriggio. Le temperature massime saranno registrate intorno ai +33,8°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +33,5°C.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +33,4°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza precipitazioni.

Le condizioni meteo a Taranto per Lunedì 5 Agosto si preannunciano quindi ideali per trascorrere una giornata all’aperto, godendo del sole e delle temperature estive. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature elevate. Si consiglia di consultare aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.1 N max 11 Tramontana 64 % 1009 hPa 3 nubi sparse +25.6° perc. +25.9° Assenti 5.9 NNO max 12.3 Maestrale 65 % 1009 hPa 6 nubi sparse +27.5° perc. +28.3° Assenti 10.4 NNO max 14.9 Maestrale 55 % 1010 hPa 9 nubi sparse +31.3° perc. +31.2° Assenti 8.5 O max 12.5 Ponente 39 % 1010 hPa 12 nubi sparse +33.2° perc. +32.9° Assenti 6.8 OSO max 12.3 Libeccio 34 % 1008 hPa 15 cielo sereno +33.4° perc. +33.6° Assenti 5.2 OSO max 12.7 Libeccio 36 % 1008 hPa 18 cielo sereno +29.8° perc. +30.4° Assenti 6.9 SSO max 7.6 Libeccio 47 % 1008 hPa 21 cielo sereno +28.5° perc. +29° Assenti 0.5 O max 4.1 Ponente 50 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 19:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.