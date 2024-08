Previsioni Meteo Teramo: tutti i dettagli per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Domenica 4 Agosto a Teramo si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo coperto e un’alta copertura nuvolosa durante la notte e le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai +20-22°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Nel corso della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nuvoloso a sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +31°C verso le ore centrali del giorno, con una leggera brezza che contribuirà a rendere la situazione più gradevole.

Durante il pomeriggio, tuttavia, è prevista la comparsa di piogge leggere, con una probabilità che aumenta fino al 65-73% tra le 15:00 e le 17:00. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +26-28°C, mentre la brezza leggera continuerà a soffiare da est.

In serata, il cielo tornerà nuovamente coperto, con la possibilità di piogge leggere che persistono fino alle prime ore della notte. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23-24°C, con una leggera brezza proveniente da ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Teramo indicano un’alternanza tra schiarite e piogge leggere, con temperature che si manterranno piuttosto elevate durante il giorno e più fresche durante la notte. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e munirsi di un ombrello in caso di pioggia improvvisa.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° prob. 76 % 3.3 NNE max 6.4 Grecale 77 % 1011 hPa 3 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° Assenti 7.7 OSO max 6.9 Libeccio 81 % 1010 hPa 6 cielo coperto +24.8° perc. +25° Assenti 2.4 ONO max 3.2 Maestrale 63 % 1011 hPa 9 cielo sereno +29.9° perc. +30° Assenti 10.1 ENE max 6.6 Grecale 44 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31.2° perc. +31.8° Assenti 14.8 ENE max 10 Grecale 44 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +27.8° perc. +29.3° 0.25 mm 7.6 E max 6 Levante 61 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +23.7° perc. +24.3° 0.61 mm 1 ONO max 4.5 Maestrale 81 % 1011 hPa 21 cielo coperto +23.4° perc. +23.8° prob. 35 % 6.4 OSO max 6 Libeccio 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:18

