Previsioni Meteo Terlizzi: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

Le previsioni meteo a Terlizzi per Giovedì 22 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio le nubi saranno più presenti, ma senza rischio di precipitazioni.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +24,6°C e i +29,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità compresa tra i 14,1km/h e i 18km/h. L’umidità si attesterà intorno al 56%.

Nel pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i +29°C, mentre la presenza di nubi sparse porterà una lieve diminuzione delle temperature percepite. Il vento continuerà a provenire da Nord – Nord Est con una velocità tra i 13,1km/h e i 17,5km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 53%.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi, garantendo una notte serena. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una leggera brezza che soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64%.

In conclusione, le previsioni meteo per Terlizzi indicano una giornata stabile con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature rimarranno gradevoli, con un leggero calo nelle ore serali. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Terlizzi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.2° perc. +24.6° Assenti 15.6 ONO max 23.3 Maestrale 73 % 1012 hPa 4 cielo sereno +23.4° perc. +23.8° Assenti 14.5 ONO max 20.8 Maestrale 79 % 1011 hPa 7 cielo sereno +25.9° perc. +26.2° Assenti 13.2 NO max 17 Maestrale 64 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +29.3° Assenti 15.5 N max 16.3 Tramontana 55 % 1012 hPa 13 cielo sereno +29° perc. +29.7° Assenti 17.5 NNE max 15.9 Grecale 51 % 1011 hPa 16 nubi sparse +28° perc. +28.9° Assenti 14.8 NE max 14.8 Grecale 55 % 1011 hPa 19 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 7.9 N max 10.3 Tramontana 64 % 1012 hPa 22 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 6.1 NO max 7.5 Maestrale 63 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 19:38

