Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

Le previsioni meteo a Torino per Lunedì 19 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto al mattino, con una copertura nuvolosa che si attenuerà nel pomeriggio, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +18°C e i +27°C.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 99%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che arriveranno fino a +25,5°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con intensità variabile.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si diraderà, lasciando spazio a nubi sparse con una percentuale intorno al 50%. Le temperature massime si attesteranno sui +27°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est.

In serata, il cielo sarà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa intorno all’87%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +19,4°C, con una brezza proveniente da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Torino indicano una giornata con cielo in prevalenza coperto al mattino, con tendenza a schiarite nel pomeriggio e nubi sparse verso sera. Le temperature si manterranno su valori piuttosto gradevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Torino.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 47 % 4.8 ONO max 4.8 Maestrale 87 % 1009 hPa 3 cielo coperto +18° perc. +17.9° prob. 2 % 4.1 NNO max 4.4 Maestrale 80 % 1009 hPa 6 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 5.5 ONO max 6 Maestrale 76 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.6° Assenti 4.8 SSE max 5.2 Scirocco 63 % 1012 hPa 12 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.8 SSE max 5.1 Scirocco 47 % 1012 hPa 15 nubi sparse +27.3° perc. +27.4° prob. 8 % 3.2 SE max 4.5 Scirocco 45 % 1011 hPa 18 nubi sparse +22.5° perc. +22.6° prob. 13 % 5.9 ESE max 9.2 Scirocco 72 % 1012 hPa 21 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° Assenti 3.6 N max 4.1 Tramontana 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 20:24

