Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani sabato 17 agosto

Sabato 17 Agosto a Torino si prospetta una giornata caratterizzata da cambiamenti climatici repentini. Le previsioni meteo indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche che influenzeranno il clima in città.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +20-25°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a velocità moderata provenendo da diverse direzioni, con raffiche leggere. L’umidità si attesterà intorno al 50-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà radicalmente. Si prevede l’arrivo di piogge leggere, con probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso delle ore. Le temperature saliranno fino a +30°C, ma la percezione sarà più alta a causa dell’umidità. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potrebbero diventare più sostenute.

In serata, la pioggia diventerà più intensa, con precipitazioni moderate che caratterizzeranno il clima torinese. Le temperature caleranno gradualmente, ma l’umidità resterà elevata. Il vento potrebbe aumentare di intensità, con raffiche che potrebbero superare i 20km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni climatiche mutevoli e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge e venti intensi. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo e prendete le dovute precauzioni per godervi al meglio la vostra giornata a Torino.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° prob. 8 % 3.6 O max 4.6 Ponente 69 % 1014 hPa 3 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° prob. 1 % 1.8 ONO max 3.1 Maestrale 70 % 1013 hPa 6 cielo sereno +21.8° perc. +21.8° Assenti 2.1 ONO max 2.7 Maestrale 69 % 1014 hPa 9 cielo sereno +27.4° perc. +27.9° prob. 14 % 5.3 SE max 4 Scirocco 52 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +30.9° perc. +31.3° 0.15 mm 4.1 SE max 6.7 Scirocco 43 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +31.6° prob. 42 % 6.8 NNE max 9.4 Grecale 39 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +26.7° perc. +27.8° 0.11 mm 7.8 N max 13.1 Tramontana 60 % 1008 hPa 21 pioggia moderata +21.7° perc. +22.2° 2.06 mm 5.8 NO max 6.4 Maestrale 85 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 20:28

