Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani venerdì 2 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Torino mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con cielo sereno e temperature in aumento.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +24,9°C alle 08:00, percepiti come +25,2°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 3km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 13:00 si raggiungeranno i +31°C, percepiti come +33°C, con una leggera brezza da Sud Est a 4,9km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica di 1007hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno fino alle 20:00, quando è prevista una leggera pioggia con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,6°C con una leggera brezza da Nord – Nord Est a 8,3km/h. L’umidità salirà al 76% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Torino indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno con un lieve peggioramento delle condizioni atmosferiche in serata. Le temperature saranno in aumento durante la giornata, con valori massimi attesi intorno ai +31°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche a Torino nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.6° perc. +22° 0.3 mm 3.1 NO max 3.5 Maestrale 83 % 1010 hPa 3 cielo sereno +20.7° perc. +20.9° prob. 24 % 4.6 N max 5.3 Tramontana 81 % 1010 hPa 6 cielo sereno +21.7° perc. +22° prob. 20 % 3.8 NNE max 6 Grecale 79 % 1011 hPa 9 cielo sereno +26.7° perc. +27.9° prob. 3 % 3.4 E max 3.4 Levante 63 % 1010 hPa 12 cielo sereno +30.4° perc. +32.3° prob. 1 % 4.8 SE max 4.6 Scirocco 54 % 1008 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +33.4° prob. 13 % 3.6 SSE max 5 Scirocco 51 % 1006 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +30.8° prob. 18 % 0.6 SO max 4.7 Libeccio 66 % 1005 hPa 21 pioggia moderata +22.7° perc. +23.2° 1.27 mm 4 NO max 4.4 Maestrale 84 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 20:51

