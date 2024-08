Previsioni Meteo Torre Annunziata: il bollettino per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Torre Annunziata prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino e nel pomeriggio, con la comparsa di poche nuvole dalla sera in poi. La temperatura massima raggiungerà i 31,7°C nel tardo mattino, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 34,7°C nelle ore centrali del giorno. Il vento soffierà prevalentemente da Sud Ovest con intensità variabile tra i 3km/h e i 10km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 55%.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +28°C, mentre la mattina sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con un graduale aumento delle temperature fino a superare i 30°C.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo senza la presenza di nuvole significative, mentre dalla sera in poi si potranno osservare alcune nubi sparse che non dovrebbero portare a precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate anche nelle ore serali, attorno ai 29°C.

In base alle condizioni attese per Venerdì 23 Agosto, possiamo concludere che la giornata sarà caratterizzata da un clima caldo e stabile, con cielo sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature si manterranno sopra la media stagionale, con un leggero aumento della nuvolosità verso sera, ma senza fenomeni di rilievo in arrivo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.2° perc. +29.4° Assenti 3.4 SO max 4.2 Libeccio 72 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 2.1 O max 2.8 Ponente 75 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27.6° perc. +29.7° Assenti 0.7 E max 1.9 Levante 69 % 1014 hPa 9 cielo sereno +31° perc. +33.7° Assenti 8.1 SO max 5.4 Libeccio 55 % 1015 hPa 12 cielo sereno +31.3° perc. +34.3° Assenti 13.4 OSO max 10 Libeccio 55 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.7° perc. +33.1° Assenti 11.6 O max 9.9 Ponente 55 % 1015 hPa 18 cielo sereno +29.6° perc. +32° Assenti 8.2 ONO max 8.9 Maestrale 60 % 1015 hPa 21 nubi sparse +28.9° perc. +31.2° Assenti 3.7 ONO max 4 Maestrale 62 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:44

