Previsioni Meteo Trani: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

Le previsioni meteo a Trani per Giovedì 29 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 34% e il 69%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori compresi tra i +26,8°C e i +30,3°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, oscillando tra i +27,7°C e i +31°C. Il vento soffierà principalmente da ovest con intensità variabile da brezza a brezza vivace.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole sparse e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’11%. Le temperature massime saranno di circa +30,3°C, con una percezione che potrà raggiungere i +32,5°C. Il vento continuerà a provenire da direzioni nord-est con intensità che potrà arrivare fino a brezza vivace.

In serata, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole sparse e una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 0% e il 19%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si attesteranno intorno ai +26,6°C. Il vento soffierà ancora da ovest con intensità che potrà raggiungere livelli di brezza tesa.

In conclusione, le previsioni meteo per Trani indicano una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con temperature elevate e venti moderati. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori estivi. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteo consultando le fonti ufficiali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 16.8 O max 25.6 Ponente 66 % 1015 hPa 4 cielo sereno +25.7° perc. +26° Assenti 15.4 O max 21.1 Ponente 63 % 1014 hPa 7 nubi sparse +27.7° perc. +28.5° Assenti 13.5 O max 13.6 Ponente 54 % 1015 hPa 10 nubi sparse +30.1° perc. +30.7° Assenti 10.3 N max 10.4 Tramontana 47 % 1015 hPa 13 poche nuvole +30° perc. +31.8° Assenti 13.6 NE max 14.1 Grecale 55 % 1013 hPa 16 cielo sereno +29.2° perc. +32.1° prob. 9 % 17.3 NNE max 20.8 Grecale 64 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.8° perc. +30.2° prob. 41 % 8.9 N max 17.1 Tramontana 70 % 1015 hPa 22 poche nuvole +27° perc. +28.2° prob. 33 % 23.4 O max 35.9 Ponente 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:27

