Previsioni Meteo Trani: tutti i dettagli per il weekend 16 – 18 Agosto

Le previsioni meteo per Trani indicano un fine settimana caratterizzato da variazioni significative. Dopo una notte di Venerdì con cielo sereno e temperature elevate, il Sabato porterà piogge leggere e venti forti. Domenica, invece, si prevede un ritorno delle nubi sparse e una diminuzione delle precipitazioni. È consigliabile monitorare l’evolversi del meteo per pianificare al meglio le attività del fine settimana, considerando le diverse condizioni atmosferiche in arrivo.

Venerdì 16 Agosto

Notte

Durante la notte a Trani, cielo sereno e una temperatura di +28,5°C con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si attesta al 66% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura del 31%. La temperatura raggiungerà i +31,8°C con una percezione di +33,7°C a causa di una brezza leggera da Nord Est. L’umidità si manterrà costante al 49% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +31,1°C e una percezione di +34,8°C. Il vento soffierà da Nord Est con raffiche fino a 21,7km/h. L’umidità salirà al 59% con una pressione di 1013hPa.

Sera

In serata si prevedono nubi sparse con una copertura del 35%. La temperatura si attesterà sui +29,3°C con una percezione di +32,2°C. Il vento sarà leggero proveniente da Est – Nord Est. L’umidità salirà al 64% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sabato 17 Agosto

Notte

Durante la notte a Trani, il cielo sarà nubi sparse con una copertura del 56%. La temperatura si manterrà sui +29,1°C con una percezione di +31,2°C. Il vento soffierà da Ovest a 10km/h con un’umidità del 60% e una pressione di 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto al 100% con una temperatura di +30,6°C e una percezione di +31,5°C. Il vento sarà leggero da Nord Ovest. L’umidità sarà del 50% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100% con pioggia leggera. La temperatura scenderà a +28,2°C con una percezione di +29,3°C a causa di un vento forte da Sud – Sud Ovest. Si prevede una precipitazione di 0.32mm con un’umidità del 56% e una pressione di 1010hPa.

Sera

In serata si prevede ancora pioggia leggera con una copertura del 92%. La temperatura scenderà a +26,9°C con una percezione di +28,2°C. Il vento soffierà forte da Ovest – Sud Ovest. Si prevede una precipitazione di 0.59mm con un’umidità del 63% e una pressione di 1010hPa.

Domenica 18 Agosto

Notte

Durante la notte a Trani, il cielo sarà nubi sparse con una copertura del 55%. La temperatura si manterrà sui +27,2°C con una percezione di +28°C. Il vento sarà leggero da Nord. L’umidità sarà del 56% con una pressione di 1009hPa.

Mattina

La mattina si prevedono poche nuvole con una copertura del 20%. La temperatura raggiungerà i +27°C con una percezione di +27,8°C. Il vento soffierà da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 56% con una pressione di 1008hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevede un cielo coperto al 86% con una temperatura di +30,4°C e una percezione di +31,9°C. Il vento sarà vivace da Est – Sud Est. Si prevede una probabilità del 20% di precipitazioni con un’umidità del 52% e una pressione di 1005hPa.

Sera

In serata il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +30,3°C e una percezione di +30,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest. Si prevede una probabilità del 8% di precipitazioni con un’umidità del 45% e una pressione di 1005hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Trani si prospetta con una variazione delle condizioni meteorologiche. Dall’inizio del weekend con cielo sereno e temperature elevate, si passerà a piogge leggere e venti forti nella giornata di Sabato. Domenica, invece, si avrà un ritorno delle nubi sparse e una diminuzione delle precipitazioni. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi del meteo per pianificare al meglio le attività del fine settimana.

