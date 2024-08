Previsioni Meteo Trento: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Trento mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa che varierà dal 97% all’86%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,4°C alle 08:00, per poi salire fino a +28,9°C alle 11:00. Durante queste ore, si prevede la presenza di piogge leggere con intensità variabile.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29,1°C alle 12:00, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio. Si prevede la persistenza di piogge leggere con intensità che potrà variare durante le ore successive.

La sera a Trento sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 95-100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,9°C alle 21:00, per poi diminuire leggermente nelle ore notturne. Non sono previste precipitazioni significative durante la serata.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni. Le temperature dovrebbero mantenersi su valori estivi, con possibili picchi di calore nel corso della giornata. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.8° perc. +21.2° prob. 8 % 2.4 ENE max 3.8 Grecale 89 % 1017 hPa 4 cielo coperto +20.4° perc. +20.9° prob. 6 % 3 NE max 4.1 Grecale 89 % 1016 hPa 7 cielo coperto +22.5° perc. +23° prob. 10 % 1.5 NE max 2.6 Grecale 82 % 1016 hPa 10 pioggia leggera +28.1° perc. +29.6° 0.1 mm 5.9 SSO max 8 Libeccio 60 % 1015 hPa 13 cielo coperto +27.9° perc. +29.4° prob. 36 % 9.8 S max 11.5 Ostro 61 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +26.9° perc. +28.7° 0.17 mm 7 S max 9.1 Ostro 70 % 1013 hPa 19 cielo coperto +21.9° perc. +22.6° Assenti 3 SSE max 4.2 Scirocco 93 % 1015 hPa 22 cielo coperto +20.6° perc. +21.2° Assenti 1.7 ENE max 3.5 Grecale 94 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 20:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.