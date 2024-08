Previsioni Meteo Treviglio: il bollettino per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Treviglio per Domenica 11 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. La mattina inizierà con un cielo coperto, mentre nel pomeriggio si avrà un cielo sereno con poche nuvole. Le temperature oscilleranno tra i +23°C e i +32°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 50-80%.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. Il vento soffierà leggero da Est – Nord Est con raffiche fino a 6,5km/h.

Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%, le temperature saliranno fino a +28°C con un lieve aumento dell’umidità al 80%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con poche nuvole sparse e temperature che raggiungeranno i +32°C. Il vento sarà moderato con raffiche fino a 6,9km/h provenienti da Sud.

In serata, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con un lieve aumento dell’umidità al 72%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Treviglio indicano una giornata con variazioni del cielo da coperto a sereno, temperature estive e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e vestirsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni climatiche previste.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.1° perc. +24.7° Assenti 6.3 ENE max 6.5 Grecale 79 % 1019 hPa 3 cielo sereno +23.3° perc. +23.8° Assenti 4.9 ENE max 5.3 Grecale 81 % 1019 hPa 6 cielo sereno +25.3° perc. +25.9° Assenti 1.8 ENE max 2.9 Grecale 76 % 1019 hPa 9 cielo coperto +28.8° perc. +31.4° Assenti 5 SSO max 1.8 Libeccio 64 % 1019 hPa 12 nubi sparse +31.7° perc. +35° Assenti 7.9 S max 5.1 Ostro 55 % 1017 hPa 15 poche nuvole +32.4° perc. +35.7° prob. 5 % 6.9 S max 4.7 Ostro 52 % 1015 hPa 18 nubi sparse +28.4° perc. +31.3° prob. 5 % 4 SSO max 4.4 Libeccio 69 % 1014 hPa 21 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° prob. 4 % 5.5 NNE max 5.4 Grecale 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:31

