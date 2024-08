Previsioni Meteo Treviglio: il bollettino per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviglio evidenziano una settimana con variazioni climatiche significative. Nella giornata di lunedì, si prevede pioggia leggera durante la notte, nubi sparse al mattino, cielo sereno nel pomeriggio e pioggia leggera di sera. Martedì, si conferma la presenza di pioggia leggera durante la notte, cielo coperto al mattino, sereno nel pomeriggio e cielo coperto di sera. Mercoledì, si prevedono nubi sparse durante la notte, cielo coperto al mattino, sereno nel pomeriggio e cielo sereno di sera. Giovedì, si conferma cielo coperto durante la notte, cielo coperto al mattino, sereno nel pomeriggio e cielo sereno di sera. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse situazioni meteorologiche.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Treviglio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,6°C con una percezione di +22,8°C. Il vento soffierà a 7km/h proveniente da Est, con raffiche fino a 10,3km/h. Le precipitazioni saranno di 0.21mm con un’umidità dell’69% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 65%. Le temperature saliranno fino a +24,8°C con una percezione di +25,2°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 3,7km/h da Nord – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà dell’84% con un’umidità del 71% e una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, senza nuvole, e la temperatura raggiungerà i +31,5°C con una percezione di +31,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8km/h proveniente da Sud – Sud Est. La probabilità di pioggia sarà dell’8% con un’umidità del 42% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: In serata è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +23,4°C con una percezione di +23,6°C. Il vento soffierà a 10km/h da Nord Est, con raffiche fino a 11,6km/h. Le precipitazioni saranno di 0.66mm con un’umidità del 70% e una pressione di 1013hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Treviglio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 28%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,8°C con una percezione di +21,1°C. Il vento soffierà a 8,4km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 8,6km/h. Le precipitazioni saranno di 0.18mm con un’umidità dell’81% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa al 98%. Le temperature saliranno fino a +24,1°C con una percezione di +24,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,4km/h da Nord – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 37% con un’umidità del 71% e una pressione di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, senza nuvole, e la temperatura raggiungerà i +31,3°C con una percezione di +31,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,5km/h proveniente da Sud Est. La probabilità di pioggia sarà del 10% con un’umidità del 40% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera: In serata è prevista cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +23,7°C con una percezione di +23,7°C. Il vento soffierà a 6,7km/h da Est – Nord Est, con raffiche fino a 7km/h. Le precipitazioni saranno di Assenti con un’umidità del 62% e una pressione di 1018hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Treviglio ci sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa all’81%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C con una percezione di +22,9°C. Il vento soffierà a 6,9km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 7,1km/h. La probabilità di pioggia sarà del 45% con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa al 95%. Le temperature saliranno fino a +22°C con una percezione di +22°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,3km/h da Nord – Nord Est. La probabilità di pioggia sarà dell’11% con un’umidità del 69% e una pressione di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, senza nuvole, e la temperatura raggiungerà i +32,6°C con una percezione di +32,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,8km/h proveniente da Sud. La probabilità di pioggia sarà di Assenti con un’umidità del 38% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera: In serata è previsto cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno sui +25,1°C con una percezione di +25,3°C. Il vento soffierà a 3,2km/h da Ovest, con raffiche fino a 4km/h. Le precipitazioni saranno di Assenti con un’umidità del 62% e una pressione di 1017hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Treviglio ci sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C con una percezione di +23°C. Il vento soffierà a 2,7km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 4,4km/h. La probabilità di pioggia sarà del 4% con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +27,3°C con una percezione di +28°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,9km/h da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 2% con un’umidità del 54% e una pressione di 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, senza nuvole, e la temperatura raggiungerà i +32,6°C con una percezione di +32,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,8km/h proveniente da Sud. La probabilità di pioggia sarà di Assenti con un’umidità del 38% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera: In serata è previsto cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno sui +25,1°C con una percezione di +25,3°C. Il vento soffierà a 3,2km/h da Ovest, con raffiche fino a 4km/h. Le precipitazioni saranno di Assenti con un’umidità del 62% e una pressione di 1017hPa.

