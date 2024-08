Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Treviso per Martedì 20 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest.

Al risveglio, la mattina si presenterà con piogge leggere che potrebbero persistere fino alle prime ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà al 99% con temperature che oscilleranno intorno ai +20°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità variabile.

Nel corso del pomeriggio, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +28°C, con una leggera brezza che soffierà da Sud Ovest. La probabilità di piogge sarà in diminuzione, attestandosi intorno al 20%.

In serata, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 20%. Le temperature si manterranno gradevoli, intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, Martedì 20 Agosto a Treviso si prospetta una giornata con un inizio piovoso che darà poi spazio a schiarite nel corso della giornata. Le temperature saranno piuttosto miti, con un leggero aumento nel pomeriggio. Le condizioni meteo si stabilizzeranno con cieli sereni in serata. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 21 % 10.5 NO max 13.6 Maestrale 86 % 1010 hPa 4 cielo coperto +19.5° perc. +19.7° prob. 23 % 2.6 SO max 3.9 Libeccio 85 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +20.9° perc. +21.1° 0.1 mm 6.9 NO max 8.2 Maestrale 81 % 1011 hPa 10 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 25 % 6.6 OSO max 6.3 Libeccio 63 % 1011 hPa 13 nubi sparse +28.7° perc. +30° prob. 14 % 8.9 SO max 8.2 Libeccio 56 % 1010 hPa 16 poche nuvole +28.3° perc. +29.8° prob. 15 % 9 SO max 10.5 Libeccio 60 % 1009 hPa 19 poche nuvole +23.3° perc. +23.7° Assenti 10 OSO max 12.2 Libeccio 78 % 1010 hPa 22 poche nuvole +21.6° perc. +22.1° Assenti 6.7 O max 7.3 Ponente 84 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.