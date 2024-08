Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Treviso per Domenica 11 Agosto indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32-33°C nel pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà superare i 34°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura si alzerà gradualmente, raggiungendo i 30°C verso le ore 10. Nel pomeriggio, sono previste solo poche nuvole sparse, con una leggera diminuzione delle temperature rispetto al picco massimo. Verso la sera, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 26-27°C.

La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 4-5 km/h provenienti prevalentemente da direzione Sud Est. Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 50-60%.

In conclusione, Domenica 11 Agosto a Treviso si prospetta come una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature elevate e cieli generalmente sereni. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di prestare attenzione alle ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° Assenti 6.3 N max 6.7 Tramontana 76 % 1019 hPa 4 cielo sereno +22.7° perc. +23° Assenti 5 NNO max 5.4 Maestrale 76 % 1018 hPa 7 cielo sereno +27.1° perc. +28.6° Assenti 3.6 N max 4.2 Tramontana 66 % 1019 hPa 10 cielo sereno +31.2° perc. +33.5° Assenti 3.6 ESE max 3.6 Scirocco 53 % 1018 hPa 13 poche nuvole +32.7° perc. +34.4° prob. 5 % 3.7 SSE max 3.1 Scirocco 45 % 1016 hPa 16 poche nuvole +32.4° perc. +36° prob. 5 % 1.6 SSE max 1.4 Scirocco 53 % 1015 hPa 19 poche nuvole +26.7° perc. +27.9° prob. 9 % 1.2 N max 3.5 Tramontana 62 % 1014 hPa 22 poche nuvole +24.8° perc. +25.1° prob. 5 % 6.6 N max 6.7 Tramontana 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:21

