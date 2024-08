Previsioni Meteo Trieste: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Domenica 11 Agosto a Trieste si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno allo 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +35,3°C nel corso della mattinata, con una sensazione termica che potrà superare i +36°C. Il vento soffierà prevalentemente da Est – Nord Est con intensità variabile tra i 3,9km/h e i 8,7km/h, caratterizzato da brezze leggere. L’umidità si manterrà intorno al 37-42%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1017-1019hPa.

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da temperature gradevoli, con valori intorno ai +24-26°C e una leggera brezza che favorirà un clima piacevole. Man mano che la giornata avanza, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo il picco massimo nel tardo mattino. Nel pomeriggio, nonostante il caldo intenso, il vento leggero contribuirà a mitigare la sensazione di caldo e a rendere l’aria più respirabile.

In serata, le temperature tenderanno a diminuire, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +25-28°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est continuerà a soffiare in modo leggero, mantenendo invariata la situazione meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Trieste prevedono una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si attesteranno su valori simili. Buona giornata a Trieste!

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.8° perc. +25.1° Assenti 8.2 ENE max 8.2 Grecale 66 % 1019 hPa 3 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° Assenti 8.4 ENE max 8.6 Grecale 69 % 1018 hPa 6 cielo sereno +26.8° perc. +28° Assenti 6.5 ENE max 8.7 Grecale 63 % 1019 hPa 9 cielo sereno +33.3° perc. +34.8° Assenti 3.9 NE max 7.3 Grecale 42 % 1018 hPa 12 cielo sereno +35.1° perc. +36.6° Assenti 8.5 O max 7.6 Ponente 37 % 1017 hPa 15 cielo sereno +32.5° perc. +34.1° Assenti 9.3 OSO max 10.7 Libeccio 45 % 1016 hPa 18 cielo sereno +27.9° perc. +29.4° Assenti 2.6 NE max 2.9 Grecale 60 % 1015 hPa 21 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 7.2 ENE max 6.4 Grecale 61 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:14

