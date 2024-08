Previsioni Meteo Triggiano: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Triggiano indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà del 0% e non sono previste precipitazioni.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 28°C. Il vento soffierà da diverse direzioni con intensità variabile, mantenendo comunque una velocità leggera.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che potranno superare i 33°C. Il vento sarà prevalentemente orientato a nord-est con una velocità che aumenterà leggermente rispetto alla notte.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Triggiano e le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, ma non sono previste raffiche significative.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con il cielo sereno e temperature che si manterranno elevate, intorno ai 30°C. Il vento potrà provenire da diverse direzioni, mantenendo comunque una velocità contenuta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 14 Agosto a Triggiano confermano una giornata caratterizzata da bel tempo e temperature estive. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente, considerando le elevate temperature previste. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Triggiano per organizzare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +28.3° perc. +29.4° Assenti 4.6 NNE max 6.3 Grecale 55 % 1010 hPa 4 cielo sereno +28° perc. +28.9° Assenti 1.2 ONO max 1.9 Maestrale 55 % 1010 hPa 7 cielo sereno +30.6° perc. +31° Assenti 4.5 N max 4 Tramontana 44 % 1011 hPa 10 cielo sereno +33.4° perc. +33.8° Assenti 11.6 NE max 7.8 Grecale 37 % 1011 hPa 13 cielo sereno +34° perc. +34.7° Assenti 16.5 NE max 13.2 Grecale 37 % 1010 hPa 16 cielo sereno +32.8° perc. +33.2° Assenti 10.6 ENE max 11.8 Grecale 39 % 1010 hPa 19 cielo sereno +31.4° perc. +31.6° Assenti 4.5 ENE max 5.4 Grecale 41 % 1011 hPa 22 cielo sereno +30.4° perc. +30.3° Assenti 5.7 SSE max 10.4 Scirocco 41 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 19:48

