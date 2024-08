Previsioni Meteo Varese: il bollettino per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Varese per Martedì 27 Agosto

Le condizioni meteo a Varese per Martedì 27 Agosto saranno caratterizzate da un mix di piogge leggere, cielo coperto e nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i +16,4°C e i +29,2°C, con una percentuale di umidità che varierà tra il 42% e il 95%. Il vento soffierà principalmente da nord, con raffiche che potranno raggiungere i 20,8km/h.

Durante la mattina, ci si potrà aspettare piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai +19,2°C. Nel corso del pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando qualche schiarita e temperature che potranno arrivare fino a +29,2°C. In serata, il cielo si presenterà sereno, con temperature più miti che si aggireranno intorno ai +20,7°C.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Varese ci si potrà aspettare un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo sempre più sereno e temperature che si manterranno piuttosto stabili. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvisi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +17.5° perc. +17.8° 2.78 mm 10.8 N max 19.3 Tramontana 94 % 1017 hPa 3 cielo coperto +17.2° perc. +17.4° prob. 72 % 10.7 N max 18.6 Tramontana 93 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +17.1° perc. +17.3° 0.29 mm 9.1 N max 15.4 Tramontana 92 % 1017 hPa 9 cielo coperto +24.1° perc. +24.2° prob. 21 % 1.9 NE max 4.2 Grecale 63 % 1018 hPa 12 nubi sparse +28.8° perc. +28.8° prob. 7 % 4.8 SSO max 4 Libeccio 44 % 1017 hPa 15 nubi sparse +28.8° perc. +28.7° Assenti 3.6 SSO max 3.8 Libeccio 43 % 1016 hPa 18 nubi sparse +23.5° perc. +23.6° Assenti 1.9 ONO max 2.2 Maestrale 65 % 1015 hPa 21 cielo sereno +20.7° perc. +20.7° prob. 13 % 9.1 N max 12 Tramontana 73 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 20:07

