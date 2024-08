Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Venezia mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 7-8%. Le temperature saranno gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +25-27°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, ma comunque confortevole.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza alcuna minaccia di pioggia. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28-29°C, con una percezione di calore che potrebbe arrivare fino a +30°C. Il vento soffierà con intensità variabile, mantenendosi comunque a livelli di brezza leggera.

In serata, il cielo si presenterà ancora poco nuvoloso, con una copertura intorno al 11-13%. Le temperature caleranno leggermente, ma resteranno piacevoli, attorno ai +24-26°C. Il vento sarà ancora presente, ma non si prevedono raffiche significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 23 Agosto a Venezia indicano una giornata estiva tipica, con sole, temperature gradevoli e vento leggero. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni stabili e asciutte, ideali per godersi al meglio la bellezza della città lagunare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.8° perc. +23.1° Assenti 8.3 N max 8.4 Tramontana 75 % 1013 hPa 4 nubi sparse +22.1° perc. +22.4° Assenti 8.4 NNE max 8.8 Grecale 77 % 1013 hPa 7 cielo sereno +24.4° perc. +24.7° Assenti 8.1 NNE max 8.1 Grecale 69 % 1015 hPa 10 cielo sereno +27.3° perc. +28.4° Assenti 4.5 SE max 2.8 Scirocco 59 % 1015 hPa 13 cielo sereno +28° perc. +29.3° prob. 2 % 8.8 SE max 6.5 Scirocco 58 % 1014 hPa 16 cielo sereno +27.7° perc. +29° prob. 8 % 10 ESE max 10.7 Scirocco 60 % 1014 hPa 19 poche nuvole +25.7° perc. +26.1° Assenti 10.1 SSE max 11 Scirocco 69 % 1015 hPa 22 poche nuvole +24.7° perc. +25.2° prob. 3 % 5.4 NNO max 6.3 Maestrale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.