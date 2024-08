Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Vercelli si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni meteo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una leggera presenza di nuvole solo nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno elevate durante il giorno, con valori massimi che potranno superare i +30°C. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni accompagnerà la giornata, garantendo un clima piacevole.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e temperature intorno ai +22°C. Le prime ore del mattino vedranno un leggero aumento delle temperature, con cielo parzialmente nuvoloso e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 16%. Durante la mattina il cielo si schiarirà completamente, con temperature che raggiungeranno i +27°C.

Nel pomeriggio il sole splenderà a pieno regime, con temperature massime che toccheranno i +31°C. La brezza leggera proveniente da Sud Est contribuirà a mitigare il caldo, rendendo le condizioni atmosferiche più sopportabili. Anche in serata il cielo rimarrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +24°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Vercelli indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di idratarsi frequentemente per affrontare al meglio la giornata. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vercelli per organizzare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +22.2° Assenti 5.9 N max 6.1 Tramontana 85 % 1017 hPa 4 cielo sereno +20.9° perc. +21.2° Assenti 5.7 N max 6.2 Tramontana 84 % 1018 hPa 7 cielo sereno +24.5° perc. +24.9° Assenti 4.6 NNE max 6.2 Grecale 73 % 1020 hPa 10 cielo sereno +28.9° perc. +31.5° Assenti 1.6 SE max 3.3 Scirocco 64 % 1019 hPa 13 cielo sereno +31.3° perc. +34.5° prob. 7 % 2.5 SE max 4 Scirocco 56 % 1018 hPa 16 cielo sereno +31.4° perc. +35.1° prob. 8 % 2.3 S max 3.5 Ostro 58 % 1018 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° prob. 7 % 1.3 NNO max 2.5 Maestrale 75 % 1018 hPa 22 poche nuvole +23.9° perc. +24.5° prob. 5 % 6.3 N max 6.3 Tramontana 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:37

