Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per domani sabato 31 agosto

Sabato 31 Agosto a Vercelli si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 33,3°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che si attesteranno intorno al 100% per gran parte della giornata. La umidità si manterrà intorno al 34-61%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015-1017hPa.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C con una leggera brezza proveniente dal Nord.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a superare i 30°C nel corso della mattinata. Il vento sarà debole proveniente da direzioni variabili.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto con temperature che raggiungeranno il picco massimo nel primo pomeriggio. Il vento sarà leggero con probabilità di brezze di vento da diverse direzioni.

In sera, il cielo continuerà ad essere coperto con temperature in diminuzione, ma comunque elevate. Il vento sarà ancora leggero proveniente principalmente da direzioni sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Vercelli indicano una giornata con cielo coperto, temperature elevate e umidità moderata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di adottare le misure necessarie per affrontare la giornata in modo confortevole. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vercelli per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.8° perc. +21.5° Assenti 4.9 N max 5.9 Tramontana 56 % 1016 hPa 4 cielo coperto +20.4° perc. +20.1° Assenti 7.5 NNO max 8.2 Maestrale 61 % 1016 hPa 7 cielo coperto +24.3° perc. +24.1° Assenti 6.1 N max 8.4 Tramontana 52 % 1017 hPa 10 cielo coperto +30.3° perc. +30.1° Assenti 4.8 ENE max 6 Grecale 41 % 1017 hPa 13 cielo coperto +33.3° perc. +33° Assenti 1.8 E max 3 Levante 34 % 1016 hPa 16 cielo coperto +31.4° perc. +31.7° prob. 2 % 5.1 SO max 6.4 Libeccio 41 % 1015 hPa 19 cielo coperto +25.7° perc. +25.7° prob. 2 % 6.4 ONO max 6.8 Maestrale 53 % 1015 hPa 22 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 7.1 NO max 7.8 Maestrale 59 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 20:00

