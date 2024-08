Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domenica 1 Settembre a Verona si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variegate. Le prime ore della mattina saranno contrassegnate da cielo coperto e probabilità di piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 24°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità presente nell’aria. Il vento soffierà a una velocità di circa 9,2km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 8,6km/h.

Man mano che la mattina avanza, il cielo rimarrà coperto ma senza precipitazioni significative. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 31°C intorno alle 09:00. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, mentre la velocità del vento si manterrà costante intorno ai 6,7km/h provenienti da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, nonostante le nubi sparse, le condizioni meteorologiche resteranno stabili. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34,5°C intorno alle 12:00, con una percezione leggermente inferiore. Il vento sarà debole, con una velocità intorno ai 9,2km/h proveniente sempre da Sud Ovest.

Verso sera, il cielo si coprirà nuovamente, mantenendo le temperature intorno ai 28,8°C intorno alle 18:00. Il vento cambierà direzione, provenendo da Nord, con una velocità di 7,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Verona indicano una giornata con cielo variabile, temperature in aumento e vento leggero. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e mantenere un’adeguata idratazione, considerando le temperature elevate previste per la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24° perc. +24.2° prob. 36 % 9.2 NNE max 8.6 Grecale 68 % 1016 hPa 4 cielo coperto +23.7° perc. +23.9° prob. 29 % 2.5 NE max 4.7 Grecale 66 % 1015 hPa 7 cielo coperto +27.1° perc. +28° Assenti 0.9 OSO max 2.1 Libeccio 56 % 1015 hPa 10 nubi sparse +32.6° perc. +32.1° prob. 19 % 8.1 SO max 5.7 Libeccio 34 % 1014 hPa 13 cielo coperto +34.6° perc. +33.4° prob. 9 % 9.4 OSO max 5.8 Libeccio 26 % 1012 hPa 16 cielo coperto +33.5° perc. +32.2° prob. 3 % 5.3 O max 6.5 Ponente 27 % 1011 hPa 19 cielo sereno +27.7° perc. +27.3° prob. 3 % 8.9 NNE max 8.2 Grecale 38 % 1012 hPa 22 cielo sereno +25.9° perc. +25.6° prob. 6 % 7.3 NE max 7.7 Grecale 43 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:48

