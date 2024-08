Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Verona per Sabato 31 Agosto mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 29% e il 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C fino a salire gradualmente fino a toccare i +34°C nelle ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si evolverà verso un cielo coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +34°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, è prevista la possibilità di piogge leggere, con una probabilità che varia tra il 96% e il 100% e quantitativi di pioggia che si aggirano intorno ai 0.25mm.

Le condizioni del vento saranno prevalentemente di brezza leggera, con velocità che non superano i 10km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 53% al mattino, per poi aumentare fino al 56% nel corso della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Verona indicano una giornata con temperature elevate e un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con la possibilità di piogge leggere verso sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati per eventuali precipitazioni nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +25.6° perc. +25.6° prob. 10 % 6.7 NE max 7.1 Grecale 53 % 1016 hPa 4 poche nuvole +24.7° perc. +24.7° prob. 10 % 5.1 NE max 6.2 Grecale 56 % 1016 hPa 7 nubi sparse +28.6° perc. +28.8° Assenti 2.4 SE max 1.6 Scirocco 46 % 1017 hPa 10 nubi sparse +33° perc. +32.7° prob. 10 % 8 S max 5.3 Ostro 35 % 1017 hPa 13 cielo coperto +34.2° perc. +33.7° prob. 16 % 5.5 S max 4.3 Ostro 31 % 1016 hPa 16 cielo coperto +33.8° perc. +33.4° prob. 23 % 2.1 ESE max 3.3 Scirocco 32 % 1015 hPa 19 cielo coperto +27.9° perc. +28.1° prob. 33 % 10.1 NE max 12.3 Grecale 47 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +25.8° perc. +25.9° 0.14 mm 8.4 NE max 8.5 Grecale 56 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.