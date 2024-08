Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Venerdì 23 Agosto a Verona si prospetta una giornata con condizioni meteo generalmente stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante tutto il giorno, con cielo sereno o poche nuvole.

Meteo a Verona:

Mattina:

La giornata inizierà con nubi sparse e una temperatura di +24,4°C alle ore 06:00, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Man mano che la mattina avanza, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una temperatura che raggiungerà i +31°C alle ore 10:00.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio il cielo sarà prevalentemente sereno o con poche nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai +32°C. La brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest contribuirà a rendere più gradevole la sensazione termica.

Sera:

Anche al tramonto il cielo sarà sereno, con una temperatura di +26,3°C alle ore 19:00. La brezza proveniente da Est – Nord Est sarà presente, mantenendo un clima piacevole.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Verona indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso e temperature elevate. Non sono previste precipitazioni e la stabilità atmosferica favorirà una piacevole giornata all’aperto. Per i prossimi giorni a Verona si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Sarebbe consigliabile godersi il bel tempo e le temperature estive prima di un eventuale cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.9° perc. +23.2° Assenti 5.5 NE max 5.4 Grecale 72 % 1014 hPa 4 nubi sparse +22.5° perc. +22.7° Assenti 5 NE max 5.5 Grecale 73 % 1014 hPa 7 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 1.4 S max 2.6 Ostro 63 % 1015 hPa 10 cielo sereno +30° perc. +31° Assenti 8.1 S max 8 Ostro 49 % 1015 hPa 13 poche nuvole +32.1° perc. +32.8° prob. 35 % 8.2 SSO max 8.9 Libeccio 42 % 1014 hPa 16 poche nuvole +31.9° perc. +32.4° prob. 32 % 4 SSE max 6.9 Scirocco 42 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 8.2 ENE max 13.7 Grecale 60 % 1015 hPa 22 cielo sereno +24.5° perc. +24.7° Assenti 7.7 NE max 9.4 Grecale 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 20:05

