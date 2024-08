Previsioni Meteo Viareggio: il bollettino per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Viareggio si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poche nuvole per gran parte della giornata. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +31°C durante le ore centrali del giorno. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a rendere la situazione più gradevole, anche se l’umidità sarà abbastanza elevata, attestandosi intorno al 55-60%.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 6:00, si potranno osservare nubi sparse con una copertura del cielo intorno al 65%. Le temperature saranno già piuttosto miti, attorno ai +25°C. Man mano che la mattinata avanza, il cielo si schiarirà e la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a poche nuvole e a un aumento delle temperature fino a superare i +30°C.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10-20%. Le temperature massime si registreranno intorno ai +31°C, con una leggera brezza che soffierà da ovest a una velocità di circa 14-15 km/h.

Al tramonto, il cielo resterà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai +27°C, per poi scendere gradualmente durante la serata fino a raggiungere i +25°C intorno alle 23:00, con poche nuvole presenti in cielo.

In conclusione, Sabato 3 Agosto a Viareggio si prevede una giornata estiva con condizioni meteo favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature saranno elevate, ma la presenza di una leggera brezza renderà il clima più sopportabile. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Viareggio indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature piuttosto stabili.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Viareggio

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24° perc. +24.8° prob. 11 % 8.2 ENE max 8.7 Grecale 89 % 1007 hPa 4 nubi sparse +23.6° perc. +24.2° prob. 25 % 7.1 ENE max 7.6 Grecale 84 % 1007 hPa 7 poche nuvole +27.5° perc. +29.2° prob. 12 % 5.7 ESE max 6.2 Scirocco 65 % 1007 hPa 10 poche nuvole +30.2° perc. +32.4° prob. 22 % 10 O max 8.2 Ponente 56 % 1007 hPa 13 poche nuvole +31.1° perc. +33.9° prob. 42 % 14.3 O max 13.9 Ponente 55 % 1007 hPa 16 cielo sereno +30.6° perc. +33.7° prob. 38 % 12.2 ONO max 14.7 Maestrale 59 % 1006 hPa 19 cielo sereno +27.2° perc. +29.5° prob. 16 % 6.6 ONO max 7.6 Maestrale 74 % 1007 hPa 22 cielo sereno +25.9° perc. +26.5° prob. 14 % 5.1 NE max 5 Grecale 75 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:36

