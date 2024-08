Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vibo Valentia per Giovedì 15 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Al mattino il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +30°C. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere, con temperature che potrebbero raggiungere i +31°C. Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai +23°C.

Durante la notte, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai +22°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potranno arrivare fino a 10km/h. L’umidità sarà moderata, intorno al 40-70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1013-1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, magari approfittando delle belle spiagge della zona per un rilassante bagno al mare. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Vibo Valentia nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.1° Assenti 1.4 ESE max 5 Scirocco 61 % 1014 hPa 3 cielo sereno +21.7° perc. +21.7° Assenti 3.9 S max 5.8 Ostro 69 % 1013 hPa 6 cielo sereno +24.8° perc. +24.9° Assenti 2 SSE max 4.3 Scirocco 62 % 1014 hPa 9 cielo sereno +30.4° perc. +30.4° Assenti 5.2 NO max 7.6 Maestrale 41 % 1014 hPa 12 cielo sereno +30.9° perc. +31.2° Assenti 12.4 NO max 12.3 Maestrale 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +29.3° perc. +30° Assenti 7.9 NO max 8.2 Maestrale 50 % 1013 hPa 18 cielo sereno +24.6° perc. +24.9° Assenti 3.4 NO max 5.1 Maestrale 69 % 1014 hPa 21 cielo sereno +23° perc. +23.3° Assenti 1 SSO max 4.3 Libeccio 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 19:46

