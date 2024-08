Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vibo Valentia per Lunedì 19 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e nella sera.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, ci aspettiamo piogge leggere con una probabilità del 33% alle 06:00, che diminuirà gradualmente fino al 16% alle 09:00. Le temperature si manterranno intorno ai +21,5°C alle prime luci dell’alba, per poi salire fino a +24,3°C verso le 09:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità compresa tra i 5,7 e i 13,5 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le piogge leggere faranno capolino con una probabilità del 10%, accompagnate da una temperatura di +25,4°C. Il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un bel sole che accompagnerà il resto della giornata. La brezza vivace proveniente da Ovest – Nord Ovest soffierà a una velocità di circa 20,1 km/h.

In serata, a partire dalle 18:00, la copertura nuvolosa si ridurrà al 25% e le temperature caleranno fino a +21,6°C alle 19:00. Il vento proveniente da Ovest soffierà leggero a una velocità di 3,1 km/h.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Vibo Valentia vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, con piogge che lasceranno spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno gradevoli, con un leggero calo verso la serata. Resta comunque consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21° perc. +21.3° prob. 88 % 5.8 E max 6.9 Levante 82 % 1009 hPa 3 pioggia moderata +19.8° perc. +20° 1.25 mm 3.1 S max 4.5 Ostro 85 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +21.5° perc. +21.8° 0.12 mm 5.7 SSO max 9.6 Libeccio 80 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +24.3° perc. +24.6° 1.19 mm 13.5 O max 16 Ponente 67 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +25.9° perc. +26.1° 0.21 mm 18.1 ONO max 19.4 Maestrale 59 % 1009 hPa 15 cielo sereno +24.9° perc. +25° prob. 49 % 16.1 NO max 19.5 Maestrale 60 % 1009 hPa 18 nubi sparse +22° perc. +22.2° prob. 44 % 6.2 O max 8.1 Ponente 74 % 1010 hPa 21 poche nuvole +20.9° perc. +21.1° prob. 10 % 5.1 SSO max 6.6 Libeccio 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:41

