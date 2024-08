Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Vicenza mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci si aspetta una copertura nuvolosa variabile con la possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C, con una percezione di caldo leggermente superiore.

Nel pomeriggio, le nubi tenderanno ad aumentare, portando a un cielo coperto con piogge intermittenti. Le temperature massime si attesteranno sui +30°C, ma la percezione sarà di un clima più afoso a causa dell’umidità che raggiungerà il 50%. Il vento soffierà da Est – Nord Est con intensità variabile.

In serata, il cielo rimarrà coperto con poche schiarite e la possibilità di piogge sparse. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +25°C, ma l’umidità resterà piuttosto elevata intorno al 60%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vicenza indicano un’instabilità atmosferica che potrebbe portare a piogge intermittenti e un clima variabile. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +22° perc. +22.3° prob. 1 % 5.9 N max 7.4 Tramontana 75 % 1010 hPa 4 poche nuvole +20.7° perc. +20.9° prob. 41 % 5.5 NNO max 5.1 Maestrale 79 % 1010 hPa 7 poche nuvole +25.3° perc. +25.5° prob. 18 % 2.2 NE max 3.5 Grecale 63 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +29.3° perc. +30.1° 0.15 mm 6 E max 6.3 Levante 50 % 1011 hPa 13 cielo coperto +30.8° perc. +31.8° prob. 34 % 4.9 ENE max 3.5 Grecale 47 % 1010 hPa 16 cielo coperto +29.1° perc. +31° prob. 35 % 5.3 ENE max 6.4 Grecale 58 % 1010 hPa 19 poche nuvole +25.2° perc. +25.7° prob. 15 % 5 NNE max 6.2 Grecale 72 % 1011 hPa 22 nubi sparse +23.6° perc. +24° prob. 25 % 6.5 NNO max 7.1 Maestrale 75 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:34

