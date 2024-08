Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Vicenza mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%, temperature in aumento e una leggera brezza proveniente da Nord Est. Durante le ore centrali della giornata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 4-6%, temperature massime che potranno superare i +30°C e una brezza leggera che soffierà da Sud. Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno con una leggera presenza di nuvole (circa il 9%), temperature elevate e una brezza leggera proveniente da Sud. In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6-7%, temperature in diminuzione e una brezza leggera che soffierà da Nord.

Le condizioni meteorologiche a Vicenza per Venerdì 23 Agosto saranno caratterizzate da una stabilità atmosferica che favorirà il prevalere del sole e temperature elevate durante il giorno. Le temperature massime potranno superare i +32°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai +22°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche di vento assenti e una pressione atmosferica intorno ai 1015hPa.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Vicenza ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature che potrebbero rimanere elevate. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.8° perc. +23.1° Assenti 4.2 N max 4.1 Tramontana 74 % 1014 hPa 4 nubi sparse +22° perc. +22.2° Assenti 4.4 N max 4.2 Tramontana 75 % 1013 hPa 7 cielo sereno +25.7° perc. +26° Assenti 2.1 NE max 2.6 Grecale 63 % 1015 hPa 10 cielo sereno +30.4° perc. +31.6° Assenti 4.7 SSE max 5 Scirocco 50 % 1015 hPa 13 cielo sereno +32.3° perc. +33.3° prob. 28 % 7.2 S max 9.7 Ostro 43 % 1014 hPa 16 poche nuvole +31.6° perc. +32.7° prob. 34 % 4.6 S max 6 Ostro 45 % 1014 hPa 19 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 5 ENE max 8.1 Grecale 67 % 1015 hPa 22 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° prob. 4 % 6.4 N max 8.6 Tramontana 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 20:03

