Previsioni Meteo Vico Equense: il bollettino per domani martedì 13 agosto

MeteoWeb

Martedì 13 Agosto a Vico Equense si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +27,3°C e i +30,7°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, arrivando fino a +32,7°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con una leggera brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest. Nel corso del pomeriggio, il sole continuerà a splendere senza nuvole all’orizzonte, e il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Ovest – Sud Ovest.

Nella sera, la situazione meteorologica potrebbe cambiare leggermente, con l’arrivo di nubi sparse che copriranno il cielo in modo parziale. Tuttavia, le temperature rimarranno piuttosto miti, con valori intorno ai +29,8°C. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest – Nord Ovest, con una velocità di 11,3km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 13 Agosto a Vico Equense indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni atmosferiche rimarranno stabili e senza precipitazioni significative. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla possibile copertura nuvolosa durante la serata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo nei prossimi giorni a Vico Equense.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Agosto a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.1° perc. +30.3° Assenti 6 NO max 7.8 Maestrale 66 % 1011 hPa 3 cielo sereno +27.5° perc. +29.5° Assenti 4.1 ONO max 6.5 Maestrale 68 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.8° perc. +29.6° Assenti 1.7 SO max 5.3 Libeccio 63 % 1011 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +31.4° Assenti 7.8 OSO max 7.4 Libeccio 57 % 1012 hPa 12 cielo sereno +30.7° perc. +32.7° Assenti 13.2 OSO max 11.8 Libeccio 53 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30.2° perc. +32.4° prob. 4 % 15.4 O max 17 Ponente 56 % 1010 hPa 18 cielo sereno +29.8° perc. +31.6° prob. 7 % 10.7 NO max 13.1 Maestrale 56 % 1010 hPa 21 nubi sparse +29° perc. +30.7° Assenti 7.7 ONO max 9.2 Maestrale 58 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.