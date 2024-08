Previsioni Meteo Vico Equense: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Vico Equense si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da cielo sereno durante gran parte della giornata, con una leggera presenza di nubi sparse solo nelle prime ore del mattino.

Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +27,1°C e i +31,8°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, raggiungendo punte fino a +35,2°C nelle ore centrali del giorno.

Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest, con una velocità che potrà arrivare fino a 19,1km/h durante il primo pomeriggio. Le raffiche di vento saranno moderate, con intensità fino a 21,7km/h.

L’umidità relativa si manterrà su valori intorno al 50-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1016-1017hPa.

In conclusione, Sabato 10 Agosto a Vico Equense si prevede una giornata estiva con condizioni meteo favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature calde e il cielo sereno renderanno l’atmosfera ideale per godersi una giornata al mare o in montagna. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Vico Equense per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28° perc. +30.6° Assenti 5.1 NO max 6.2 Maestrale 70 % 1015 hPa 3 cielo sereno +27.4° perc. +29.7° Assenti 2 NE max 3.3 Grecale 72 % 1016 hPa 6 poche nuvole +28° perc. +29.9° Assenti 3.3 E max 4.6 Levante 63 % 1017 hPa 9 nubi sparse +30.8° perc. +31.9° Assenti 5.9 OSO max 7.7 Libeccio 48 % 1017 hPa 12 nubi sparse +31.8° perc. +35.2° Assenti 17 OSO max 19.1 Libeccio 55 % 1016 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +34.8° Assenti 16.9 ONO max 20 Maestrale 57 % 1016 hPa 18 cielo sereno +30.8° perc. +33.2° Assenti 17.7 NO max 21.7 Maestrale 55 % 1016 hPa 21 cielo sereno +30.3° perc. +31.7° Assenti 9.1 NNE max 12.3 Grecale 51 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:03

