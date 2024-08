Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vigevano per Martedì 20 Agosto mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità con cielo coperto. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi intorno ai 30°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, garantendo una notte piuttosto mite.

Al risveglio, nella mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si aggireranno intorno ai 19°C, in leggero aumento rispetto alla notte precedente.

Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature massime raggiungeranno i 30°C, garantendo un clima caldo e soleggiato.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una leggera copertura di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, offrendo una serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Vigevano indicano una giornata con temperature elevate e una leggera presenza di nuvole nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adattarsi di conseguenza per godere al meglio della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.7° perc. +18.8° Assenti 5.9 ONO max 7.9 Maestrale 85 % 1012 hPa 3 poche nuvole +18.1° perc. +18.2° Assenti 6.4 ONO max 7 Maestrale 86 % 1011 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° Assenti 6.2 O max 8.7 Ponente 82 % 1012 hPa 9 cielo sereno +24.8° perc. +25° Assenti 4.5 OSO max 4.2 Libeccio 63 % 1012 hPa 12 poche nuvole +28.7° perc. +29.6° Assenti 3.1 S max 3.8 Ostro 53 % 1011 hPa 15 nubi sparse +29.3° perc. +30.2° prob. 9 % 5.8 SE max 7.2 Scirocco 51 % 1010 hPa 18 poche nuvole +25.2° perc. +25.6° prob. 9 % 3.2 ESE max 5.8 Scirocco 69 % 1010 hPa 21 cielo sereno +22.8° perc. +23° prob. 20 % 2.1 ENE max 3.7 Grecale 73 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 20:18

