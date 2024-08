Previsioni Meteo Vigevano: tutti i dettagli per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vigevano per Giovedì 15 Agosto mostrano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con possibili precipitazioni nel corso della serata.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,8°C, con una percezione di +27,7°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 5,1km/h, con raffiche leggere e assenza di precipitazioni. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 46%. Le temperature saliranno fino a +31,8°C, con una percezione di +32,9°C. Il vento sarà sempre da Ovest – Sud Ovest a 7,2km/h, con umidità al 45% e pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata, il cielo si coprirà nuovamente, arrivando al 100% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C, con una percezione di +22,8°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Ovest – Nord Ovest a 10km/h, con raffiche vivaci. Sono previste precipitazioni di circa 0.17mm, con un’umidità al 80% e pressione atmosferica a 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Vigevano indicano una giornata con cielo variabile, alternando momenti di copertura nuvolosa a schiarite. Le temperature si manterranno calde, con possibili precipitazioni nel corso della serata. È consigliabile prestare attenzione all’evolversi delle condizioni atmosferiche e munirsi di un ombrello in caso di pioggia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.5° perc. +19.6° prob. 4 % 7.6 O max 8.5 Ponente 81 % 1013 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +19.4° Assenti 5.7 O max 6.6 Ponente 81 % 1013 hPa 7 cielo coperto +22.8° perc. +23.1° Assenti 5.4 O max 8.3 Ponente 73 % 1015 hPa 10 cielo coperto +28.7° perc. +29.7° Assenti 4.9 SO max 3.7 Libeccio 54 % 1015 hPa 13 nubi sparse +31.8° perc. +32.9° Assenti 7.2 OSO max 5.8 Libeccio 45 % 1014 hPa 16 nubi sparse +31.3° perc. +32.9° prob. 13 % 7.6 S max 9.6 Ostro 49 % 1013 hPa 19 cielo coperto +25.6° perc. +25.8° prob. 22 % 12.2 SSO max 23.8 Libeccio 60 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +22.7° perc. +23.1° 0.17 mm 13.1 SO max 25.8 Libeccio 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:27

