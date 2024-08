Previsioni Meteo Vigevano: tutti i dettagli per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Nel fine settimana a Vigevano si prospettano condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Le giornate saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, ideali per attività all’aperto. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori massimi che raggiungeranno i +31°C. Il vento sarà generalmente debole, con raffiche occasionali. L’umidità varierà tra il 46% e il 77%, mentre le precipitazioni saranno scarse o assenti. È comunque consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

Venerdì 23 Agosto

Notte: Durante la notte a Vigevano ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione di +21,5°C. Il vento soffierà a 7,7km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 10,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.45mm con un’umidità del 91% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura del 13%. Le temperature saliranno fino a +26°C, con una percezione di +26°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est, con una velocità di 2,3km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,6°C, con una percezione di +32,5°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud, con una velocità di 3,7km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno sui +21,5°C, con una percezione di +21,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 6,1km/h con raffiche fino a 6,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.21mm con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte: Durante la notte a Vigevano ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione di +21,5°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 5,9km/h con raffiche fino a 7,4km/h. Le precipitazioni saranno di 0.19mm con un’umidità dell’87% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature saliranno fino a +25,7°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest, con una velocità di 3,4km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il tempo sarà nuvoloso con una copertura del 28%. Le temperature massime raggiungeranno i +26,3°C, con una percezione di +26,3°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 5km/h con raffiche fino a 5,3km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si attesteranno sui +25,7°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 5,1km/h con raffiche fino a 6,1km/h. Le precipitazioni saranno di 0mm con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte: Durante la notte a Vigevano ci saranno poche nuvole con una copertura del 51%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C, con una percezione di +21,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 5,9km/h con raffiche fino a 8km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura del 13%. Le temperature saliranno fino a +26,5°C, con una percezione di +26,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest, con una velocità di 6,5km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C, con una percezione di +32°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con una velocità di 2,4km/h. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature si attesteranno sui +25,7°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 6,8km/h con raffiche fino a 7,8km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

In conclusione, il fine settimana a Vigevano si preannuncia con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Sarà possibile godersi giornate soleggiate e serate fresche, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Resta sempre consigliato tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti.

