Previsioni Meteo Vigevano: tutti i dettagli per il weekend 9 – 11 Agosto

Venerdì 9 Agosto a Vigevano sarà caratterizzato da sole e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno con leggere nubi sparse e temperature tra +20,9°C e +21,5°C. L’umidità sarà intorno all’83-84% e la pressione atmosferica stabile a 1015hPa. La mattina sarà serena con temperature in aumento fino a +30,6°C alle 12:00, con umidità che scende dal 78% al 54%. Nel pomeriggio aumenterà la copertura nuvolosa con temperature intorno ai +31,3°C. In serata, nubi sparse e temperature attorno ai +26°C. Sabato 10 Agosto previsto sole con qualche nuvola, temperature notturne tra +21,9°C e +23,2°C. Mattina serena con picco di +31,4°C alle 12:00. Pomeriggio con poche nuvole e +32°C, serata con nubi sparse e +27°C. Domenica 11 Agosto cielo coperto, temperature in aumento, notte nuvolosa tra +22,9°C e +24,5°C. Mattina coperta con +31,6°C a mezzogiorno. Pomeriggio nuvoloso con +32,2°C, serata con nubi sparse e +27°C. Weekend soleggiato con lievi nubi, aumento delle temperature, Domenica la più calda. Deboli probabilità di pioggia, ideale per attività all’aperto.

Venerdì 9 Agosto

Venerdì 9 Agosto a Vigevano si prospetta una giornata all’insegna del sole e delle temperature gradevoli. Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nubi sparse con temperature comprese tra i +20,9°C e i +21,5°C. L’umidità si attesterà intorno all’83-84% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con temperature in aumento che raggiungeranno i +30,6°C alle 12:00. L’umidità diminuirà gradualmente passando dal 78% al 54% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si avrà un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai +31,3°C. L’umidità salirà leggermente al 52% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

In serata, dalle 18:00 in poi, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +26°C. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1015hPa.

Sabato 10 Agosto

Sabato 10 Agosto a Vigevano si prevede una giornata all’insegna del sole con qualche nuvola di passaggio. Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i +21,9°C e i +23,2°C. L’umidità si manterrà intorno al 78% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1017hPa.

La mattina proseguirà con un cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +31,4°C alle 12:00. L’umidità si attesterà intorno al 78% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1018hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente con la comparsa di poche nuvole e temperature che si manterranno intorno ai +32°C. L’umidità salirà al 52% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1018hPa.

In serata, dalle 18:00 in poi, le nubi sparse faranno capolino nel cielo con una diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1018hPa.

Domenica 11 Agosto

Domenica 11 Agosto a Vigevano si prospetta una giornata con cielo coperto e temperature in aumento. Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà nuvoloso con temperature comprese tra i +22,9°C e i +24,5°C. L’umidità si manterrà intorno al 77% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1018hPa.

La mattina proseguirà con un cielo coperto e temperature in aumento fino a raggiungere i +31,6°C alle 12:00. L’umidità si attesterà intorno al 66% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1017hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai +32,2°C. L’umidità salirà al 50% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

In serata, dalle 18:00 in poi, le nubi sparse faranno capolino nel cielo con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Vigevano si preannuncia all’insegna del sole con temperature gradevoli e una leggera presenza di nuvole. Sia Sabato che Domenica si avrà un aumento delle temperature nel corso della giornata, con Domenica che si prospetta come la giornata più calda. Sono previste solo deboli probabilità di pioggia, quindi sarà un weekend ideale per godersi il bel tempo all’aperto.

