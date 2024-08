Previsioni Meteo Vignola: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domenica 18 Agosto a Vignola si prospetta una giornata caratterizzata da un cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche. Le prime ore della mattina saranno all’insegna di poche nuvole e temperature gradevoli attorno ai +19°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 73% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si coprirà sempre di più, con una probabilità di pioggia che aumenterà costantemente. Già dalle prime ore pomeridiane, infatti, sono previste precipitazioni, con una temperatura che raggiungerà i +28,3°C intorno alle 11:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 13km/h.

Nel pomeriggio, le piogge diventeranno più intense, con valori di precipitazioni che si aggireranno intorno a 1.26mm alle 14:00 e 1.51mm alle 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +22°C. L’umidità sarà elevata, intorno al 72-75%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1009hPa.

La situazione continuerà a peggiorare durante la sera, con piogge moderate che si protrarranno fino a tarda serata. Le temperature caleranno ulteriormente, arrivando a +17,5°C intorno alle 23:00, con una probabilità di pioggia del 93% e venti provenienti da Sud Est con una velocità di 5,5km/h.

In conclusione, Domenica 18 Agosto a Vignola si preannuncia una giornata instabile, con piogge intermittenti e temperature in calo nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteorologiche mutevoli dei prossimi giorni a Vignola.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19° perc. +18.9° Assenti 5.3 NE max 5.7 Grecale 73 % 1013 hPa 3 poche nuvole +18.7° perc. +18.4° Assenti 2.9 ENE max 3.3 Grecale 68 % 1011 hPa 6 nubi sparse +21.7° perc. +21.5° prob. 6 % 1.1 SE max 2.9 Scirocco 58 % 1011 hPa 9 cielo coperto +26° perc. +26° prob. 1 % 5.3 SSO max 7.6 Libeccio 47 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.26 mm 13 SO max 15.1 Libeccio 51 % 1010 hPa 15 pioggia moderata +22.4° perc. +22.6° 1.51 mm 10.2 SO max 16.4 Libeccio 72 % 1009 hPa 18 pioggia moderata +19.1° perc. +19.3° 1.06 mm 2.2 OSO max 3.9 Libeccio 88 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.16 mm 4.6 SE max 5 Scirocco 90 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:59

