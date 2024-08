Previsioni Meteo Vignola: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Venerdì 9 Agosto a Vignola si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poche nuvole per gran parte della giornata. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +32,8°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche di brezza in alcune ore.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +30,4°C verso le ore 09:00. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno con qualche nuvola sparsa, e le temperature massime si attesteranno intorno ai +32,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità moderata.

La situazione non cambierà significativamente in serata, con cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +21,3°C verso le 23:00. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenuta rispetto alle ore centrali della giornata.

In base alle previsioni meteo, possiamo concludere che Vignola godrà di una giornata estiva con condizioni climatiche stabili e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e mantenere un adeguato livello di idratazione. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature elevate, ideali per godersi le ultime giornate di pieno relax estivo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.1° perc. +20° prob. 7 % 3.6 NE max 3.9 Grecale 74 % 1016 hPa 3 cielo sereno +19.5° perc. +19.5° Assenti 5.1 ENE max 4.4 Grecale 75 % 1016 hPa 6 cielo sereno +24.1° perc. +24° Assenti 1.8 ENE max 2.3 Grecale 58 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30.4° perc. +29.7° Assenti 7.5 OSO max 5.6 Libeccio 36 % 1016 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +31.6° Assenti 14 OSO max 12.6 Libeccio 29 % 1015 hPa 15 poche nuvole +31° perc. +30° prob. 3 % 13.6 OSO max 10.5 Libeccio 33 % 1015 hPa 18 poche nuvole +24.3° perc. +24.2° prob. 5 % 3.1 O max 3.1 Ponente 56 % 1016 hPa 21 cielo sereno +21.7° perc. +21.6° Assenti 5.4 ENE max 5.2 Grecale 63 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:12

