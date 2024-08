Previsioni Meteo Villaricca: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Villaricca indicano una settimana inizialmente caratterizzata da piogge e nubi sparse, seguite da un miglioramento con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno stabili, con un lieve aumento verso la fine della settimana. Si consiglia di rimanere informati per eventuali cambiamenti improvvisi. Lunedì si prevedono piogge e nubi, martedì poche nuvole, mercoledì piogge leggere e sereno, giovedì cielo sereno. Temperature in aumento verso la fine della settimana.

Lunedì 19 Agosto

Lunedì 19 Agosto a Villaricca si prospetta una giornata caratterizzata da piogge e nubi sparse. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà del 84% con una temperatura di +25,8°C percepita come +26,2°C. Il vento soffierà a 9,5km/h proveniente da Ovest con raffiche fino a 12,1km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 63% con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

La mattina, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno intorno ai +26°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 12,6km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 58% con un’umidità del 58% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno portando una copertura nuvolosa al 37% e temperature che raggiungeranno i +27,4°C percepiti come +27,9°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 12,3km/h con una probabilità di pioggia del 34% e un’umidità del 52%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1008hPa.

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura nuvolosa al 51% e temperature intorno ai +24,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Nord Est a 5km/h con una probabilità di pioggia del 51% e un’umidità del 61%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1009hPa.

Martedì 20 Agosto

Martedì 20 Agosto a Villaricca si prevede una giornata con poche nuvole e cielo coperto. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà del 51% con una temperatura di +24,1°C percepita come +24,2°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 6,2km/h con raffiche fino a 6,2km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 40% con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Al mattino, il cielo coperto si manterrà con una copertura nuvolosa al 98% e temperature che raggiungeranno i +25,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 5,7km/h con una probabilità di pioggia del 3% e un’umidità del 55%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo coperto continuerà a dominare con una copertura nuvolosa al 94% e temperature che si alzeranno fino a +28,2°C percepiti come +28,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 6,3km/h con una probabilità di pioggia del 3% e un’umidità del 46%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1010hPa.

In serata, il cielo coperto lascerà spazio a poche nuvole con una copertura nuvolosa al 19% e temperature intorno ai +25,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 10,9km/h con una probabilità di pioggia del 0% e un’umidità del 62%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Mercoledì 21 Agosto a Villaricca si prospetta una giornata con piogge leggere e cielo sereno. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà del 7% con una temperatura di +24,7°C percepita come +25°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 6,2km/h con raffiche fino a 6,2km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 69% con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Al mattino, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa al 6% e temperature che si manterranno intorno ai +24,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest a 5km/h con una probabilità di pioggia del 69% e un’umidità del 69%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole con una copertura nuvolosa al 13% e temperature che raggiungeranno i +29,6°C percepiti come +30,7°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 10,7km/h con una probabilità di pioggia del 3% e un’umidità del 51%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1011hPa.

In serata, il cielo sereno prevarrà con una copertura nuvolosa al 0% e temperature intorno ai +26,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord a 5,1km/h con una probabilità di pioggia del 0% e un’umidità del 67%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Giovedì 22 Agosto a Villaricca si prevede una giornata con cielo sereno e poche nuvole. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà del 0% con una temperatura di +25,9°C percepita come +26,3°C. Il vento soffierà da Nord a 5,7km/h con raffiche fino a 5,7km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 0% con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 12% con temperature intorno ai +27,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 9,8km/h con una probabilità di pioggia dell’1% e un’umidità del 50%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 1% e temperature che raggiungeranno i +28,4°C percepiti come +28,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est a 5,8km/h con una probabilità di pioggia del 1% e un’umidità del 59%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

In serata, il cielo sereno continuerà a dominare con una copertura nuvolosa al 0% e temperature intorno ai +26,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord a 5,1km/h con una probabilità di pioggia del 0% e un’umidità del 67%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

In conclusione, la settimana a Villaricca sarà caratterizzata da piogge e nubi sparse all’inizio, seguite da un miglioramento delle condizioni meteorologiche con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con un leggero aumento verso la fine della settimana. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.