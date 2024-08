Previsioni Meteo Villaricca: tutti i dettagli per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Villaricca mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 33°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 26-27°C e una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Al risveglio, il mattino si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento fino a superare i 32°C verso le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni.

Nel primo pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una probabilità di pioggia molto bassa. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 33°C, con una leggera brezza che potrebbe rendere più gradevole la permanenza all’aperto.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi saranno più presenti, con una copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere il 34%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 30°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Villaricca indicano una giornata calda e soleggiata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni significative, e le temperature si manterranno elevate anche in serata.

Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero oscillare attorno ai 32-34°C. Si consiglia di prestare attenzione all’idratazione e di evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.5 NNO max 6.3 Maestrale 63 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.7° perc. +26° Assenti 6.4 NNE max 7 Grecale 62 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.5° perc. +27.9° Assenti 6.9 NE max 8 Grecale 50 % 1013 hPa 9 poche nuvole +32.6° perc. +32.6° Assenti 13.6 OSO max 10.4 Libeccio 37 % 1014 hPa 12 poche nuvole +33° perc. +33.5° Assenti 15.7 OSO max 13 Libeccio 39 % 1013 hPa 15 nubi sparse +32.1° perc. +33.9° Assenti 17.1 O max 17.7 Ponente 47 % 1013 hPa 18 nubi sparse +29.1° perc. +31.4° Assenti 11.7 ONO max 17.1 Maestrale 61 % 1013 hPa 21 cielo sereno +28.2° perc. +30.6° Assenti 5.4 NO max 6.9 Maestrale 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:57

