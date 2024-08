Previsioni Meteo Vimercate: il bollettino per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vimercate indicano una giornata di Venerdì con cielo coperto durante la notte, nubi sparse al mattino, poche nubi nel pomeriggio e serata con poche nuvole. Le temperature oscilleranno tra +21,6°C e +33,4°C. Sabato, il cielo sarà sereno durante la notte, con cielo sereno al mattino, coperto nel pomeriggio e pioggia in serata. Le temperature varieranno da +23,7°C a +31,7°C. Domenica, pioggia leggera e coperto durante la notte, pioggia moderata al mattino e pomeriggio, e pioggia leggera in serata. Le temperature si manterranno tra +20,8°C e +31,7°C.

Venerdì 16 Agosto

Nella notte a Vimercate, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 85%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,6°C, con una leggera sensazione termica di +22°C. Il vento soffierà a 5,1km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 11,7km/h. L’umidità sarà del 81% e la pressione atmosferica si attesterà a 1016hPa.

Durante la mattina, le nubi sparse copriranno il cielo al 54%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C, con una percezione di +29,7°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,7km/h provenienti da Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 49% e la pressione rimarrà stabile a 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, con una copertura del 12%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,4°C, con una sensazione termica di +33,1°C. Il vento aumenterà leggermente a 11,5km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 34% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata, le poche nuvole continueranno a dominare il cielo con una copertura del 13%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,6°C, con una percezione termica stabile. Il vento soffierà leggero da Nord Ovest a 7,5km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 53% e la pressione atmosferica salirà a 1014hPa.

Sabato 17 Agosto

Durante la notte a Vimercate, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,7°C, con una sensazione termica di +23,6°C. Il vento soffierà leggero a 4,7km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 8,3km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa bassa al 5%. Le temperature saliranno fino a +29,6°C, con una percezione di +29,7°C. Il vento aumenterà leggermente a 8,1km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 44% e la pressione rimarrà stabile a 1012hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,7°C, con una sensazione termica stabile. Il vento sarà leggero a 9,9km/h provenendo da Sud. L’umidità aumenterà al 39% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

In serata, la pioggia farà la sua comparsa con una copertura nuvolosa del 86%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C, con una percezione termica stabile. Il vento soffierà leggero da Nord – Nord Ovest a 7km/h. L’umidità salirà all’85% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Domenica 18 Agosto

Nella notte a Vimercate, la pioggia leggera sarà predominante con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,8°C, con una sensazione termica di +21,2°C. Il vento soffierà a 6,6km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 13,8km/h. L’umidità sarà dell’89% e la pressione atmosferica si attesterà a 1009hPa.

Durante la mattina, la pioggia moderata continuerà a cadere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,2°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento sarà leggero a 6,4km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità salirà al 49% e la pressione rimarrà stabile a 1008hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia moderata persiste con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,7°C, con una sensazione termica stabile. Il vento sarà leggero a 10,9km/h provenendo da Sud. L’umidità si attesterà al 39% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

In serata, la pioggia leggera continuerà a cadere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,7°C, con una percezione termica stabile. Il vento soffierà leggero da Nord – Nord Ovest a 7km/h. L’umidità rimarrà alta al 91% e la pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

In conclusione, il fine settimana a Vimercate si prospetta variabile con precipitazioni che caratterizzeranno la giornata di Sabato e Domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.