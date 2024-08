Previsioni Meteo Vittoria: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domani, Domenica 18 Agosto, a Vittoria ci attendono condizioni meteo stabili e piacevoli. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno o con nubi sparse per gran parte della giornata, con una leggera copertura nuvolosa che potrebbe aumentare nel corso della mattina.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 45-60%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +28°C e i +32°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con intensità variabile tra i 7km/h e i 14km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative. Le nubi sparse copriranno il cielo per circa il 53-72%, mantenendo le temperature intorno ai +30°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 25-26km/h provenienti sempre da Ovest.

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura intorno al 28-61%. Le temperature si attesteranno sui +24°C, mentre il vento soffierà con intensità tra i 12km/h e i 23km/h provenienti da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Vittoria prevedono una giornata all’insegna della stabilità e della piacevolezza. Le temperature saranno gradevoli e il vento non risulterà fastidioso. È consigliabile godersi una giornata all’aperto, magari approfittando delle spiagge o dei parchi della zona. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vittoria per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.9° perc. +25.3° Assenti 5.7 O max 9.5 Ponente 71 % 1011 hPa 4 cielo sereno +24.4° perc. +24.8° Assenti 6.7 ONO max 9.6 Maestrale 75 % 1011 hPa 7 cielo sereno +29.8° perc. +29.7° Assenti 9.5 ONO max 12.7 Maestrale 42 % 1011 hPa 10 nubi sparse +31.4° perc. +31.8° Assenti 19.6 O max 18.2 Ponente 42 % 1010 hPa 13 nubi sparse +31.9° perc. +32.3° Assenti 23.9 O max 23.7 Ponente 41 % 1010 hPa 16 nubi sparse +28.6° perc. +29.7° Assenti 22.5 O max 26.6 Ponente 55 % 1009 hPa 19 nubi sparse +24.9° perc. +25.4° Assenti 12.6 O max 23.5 Ponente 73 % 1009 hPa 22 nubi sparse +24.4° perc. +24.9° Assenti 14.6 O max 23.4 Ponente 76 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.