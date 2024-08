Previsioni Meteo Voghera: tutti i dettagli per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Voghera indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere. La temperatura massima si attesterà intorno ai 30,4°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i 31,7°C.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 20,9°C. Le prime ore del mattino vedranno un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si aggireranno intorno ai 18,8°C.

Nel corso della mattina, il cielo si manterrà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre nel pomeriggio sono previste precipitazioni leggere con una probabilità del 5%. La sera vedrà un cielo nuvoloso con piogge leggere, con una probabilità del 3%.

Le temperature oscilleranno tra i 20,1°C del mattino e i 30,4°C del primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà superare i 31,7°C. L’umidità relativa si manterrà intorno al 50-60% durante il giorno, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1012-1015hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni nel pomeriggio e di adottare le dovute precauzioni in caso di pioggia. Restate aggiornati sulle condizioni del tempo per i prossimi giorni a Voghera per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.9° perc. +21.3° prob. 67 % 4.8 SSO max 5 Libeccio 84 % 1014 hPa 3 nubi sparse +19.4° perc. +19.8° prob. 39 % 5.2 OSO max 5.3 Libeccio 90 % 1014 hPa 6 nubi sparse +20.1° perc. +20.4° prob. 48 % 5.4 SO max 7 Libeccio 88 % 1015 hPa 9 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° prob. 32 % 3.1 O max 3 Ponente 70 % 1015 hPa 12 cielo sereno +29.3° perc. +30.8° prob. 28 % 3.3 N max 4.1 Tramontana 55 % 1013 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +31.7° prob. 24 % 7.2 NE max 6.5 Grecale 50 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +25.1° perc. +25.5° 0.42 mm 5.4 N max 5.8 Tramontana 70 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +22.6° perc. +23° 0.13 mm 4.6 SSE max 4.8 Scirocco 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 20:07

