Previsioni Meteo Voghera: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

Le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Voghera indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre nel pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa con cielo coperto. Le temperature saranno piuttosto gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +30°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente con l’arrivo di nubi più consistenti che porteranno a un cielo coperto. Le temperature saliranno fino a toccare i +30°C, mantenendo comunque un clima piacevole.

In serata, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole e un cielo nuovamente sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C, garantendo una serata fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Voghera mostrano una giornata con un’alternanza di cielo sereno, nubi sparse e copertura nuvolosa, senza precipitazioni significative. Le temperature rimarranno piacevoli, con valori che si aggireranno intorno ai +30°C nel primo pomeriggio. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi adeguatamente per godersi al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.5° perc. +20.9° 0.36 mm 6.4 SO max 6.8 Libeccio 88 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.13 mm 8.1 SSO max 9.6 Libeccio 89 % 1010 hPa 6 cielo sereno +20.7° perc. +21.1° prob. 40 % 7.5 SO max 11 Libeccio 87 % 1011 hPa 9 poche nuvole +25.5° perc. +26° prob. 8 % 7.2 O max 7.2 Ponente 71 % 1012 hPa 12 poche nuvole +29.5° perc. +31.3° prob. 16 % 4.5 NO max 4 Maestrale 56 % 1011 hPa 15 nubi sparse +30.3° perc. +31.5° prob. 20 % 5.7 ENE max 6.1 Grecale 50 % 1010 hPa 18 poche nuvole +25.8° perc. +26.3° prob. 16 % 10.3 ENE max 12 Grecale 71 % 1011 hPa 21 poche nuvole +22.7° perc. +23.1° prob. 16 % 7.4 E max 12.3 Levante 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 20:16

