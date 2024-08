Previsioni Meteo Volla: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Volla indicano un inizio settimana con piogge leggere che daranno gradualmente spazio a cieli parzialmente nuvolosi e sereni. Le temperature si manterranno abbastanza stabili, con una leggera diminuzione verso la fine della settimana. Si prevede vento leggero proveniente da diverse direzioni. L’umidità sarà moderata, con picchi intorno al 70%. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Volla ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 84%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,6°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 7,5km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 9,4km/h. Le precipitazioni saranno di 0.15mm con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina: La mattina il tempo a Volla sarà caratterizzato da pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saranno intorno ai +26,5°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 7,9km/h da Ovest, con raffiche fino a 9,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.53mm con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio a Volla si avranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature saranno intorno ai +26,4°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,4km/h proveniente da Sud – Sud Est. La probabilità di pioggia sarà del 39% con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera: In serata a Volla si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 81%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,6°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,3km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 22% con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Volla si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 54%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,7°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 4,3km/h proveniente da Est. La probabilità di pioggia sarà del 40% con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: La mattina il cielo a Volla sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’85%. Le temperature saranno intorno ai +27,2°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 2,2km/h da Nord – Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 6% con un’umidità del 50% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio a Volla si avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature saranno intorno ai +29,2°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 8,2km/h da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 4% con un’umidità del 44% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera: In serata a Volla si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,2km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Volla ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,4°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 2,9km/h proveniente da Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.36mm con un’umidità del 68% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina il tempo a Volla sarà caratterizzato da pioggia leggera con copertura nuvolosa al 6%. Le temperature saranno intorno ai +25,2°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà leggero, con una velocità di 0,7km/h proveniente da Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.25mm con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio a Volla si avrà un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature saranno intorno ai +25,7°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5km/h proveniente da Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: In serata a Volla si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,7°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5km/h proveniente da Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Volla si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,7°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,7km/h proveniente da Nord. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina il cielo a Volla sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature saranno intorno ai +26,4°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà leggero, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Nord. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio a Volla si avrà un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature saranno intorno ai +26,1°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,7km/h proveniente da Nord. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: In serata a Volla si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,7km/h proveniente da Nord. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

