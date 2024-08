Rai: fonti Fi a Pd, ‘smentita su Di Bella non serve, c.destra non sostiene questa ipotesi’**

MeteoWeb

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Da ambienti di Forza Italia, in riferimento alla smentita del Pd relativa al sostegno della Schlein a una candidatura di Antonio Di Bella alla presidenza della Rai, si osserva che non servono smentite, perché il centrodestra non sosterebbe mai questa ipotesi.

Al punto che nei giorni scorsi, stimando Di Bella ma ritenendo l?ipotesi presidenza Rai non percorribile, esponenti di vertice del movimento azzurro lo hanno comunicato a Di Bella stesso. Per evitare equivoci o confusioni attorno al suo nome. ?Lo abbiamo detto a Di Bella con chiarezza, essendo il tema di competenza parlamentare. Un no leale e trasparente?, dicono dalle prime linee forziste.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.