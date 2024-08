Rai: Rosso (Fi), ‘da opposizione inutile ostruzionismo’

MeteoWeb

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – ?In riferimento alla richiesta di alcuni esponenti dell’opposizione di rinviare sine die le designazioni dei nuovi vertici della Rai, riteniamo che sia una posizione sbagliata. L’attuale legge lascia al Parlamento la designazione della gran parte dei vertici della Rai. Attendere una nuova legge che verrebbe chissà quando sarebbe un assoluto errore. Pertanto, come si è convenuto nella capigruppo del Senato, sarà opportuno a settembre procedere a designazioni che vedono il Parlamento protagonista nel rispetto del pluralismo e del ruolo di tutte le aree politico-culturali del Paese. Il resto sarebbe un inutile ostruzionismo che congelerebbe chissà per quanti anni gli attuali vertici?. Così il senatore Roberto Rosso, capogruppo di Forza Italia in Commissione Vigilanza Rai.

