Regionali: Cdm, ‘evitare frammentazioni voto, convergere su election day’**

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Il ministro dell?Interno Matteo Piantedosi ha reso al Consiglio dei ministri un?informativa in merito alle consultazioni elettorali regionali e al turno autunnale di elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli Comunali sciolti per infiltrazioni o condizionamenti della criminalità organizzata. Il Consiglio dei ministri ha espresso la raccomandazione alle Regioni di evitare la frammentazione degli appuntamenti elettorali e di convergere verso un?unica data di voto”. Lo rende noto Palazzo Chigi nella nota diramata post Cdm.

