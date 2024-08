Roma, presentato il programma della rassegna per i 150 anni dell’Esquilino

MeteoWeb

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – Si è tenuta al Palazzo Merulana la conferenza stampa di presentazione dei 150 anni dell?Esquilino. Alla conferenza hanno partecipato gli assessori del Municipio del centro storico: Assessore alla Cultura Giulia Silvia Ghia, Assessore alla Mobilità Adriano Labbucci, Assessore al Commercio Jacopo Scatà. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni che hanno aderito al palinsesto degli eventi.

?La rassegna che abbiamo presentato oggi ? spiega l?assessore alla Cultura Giulia Silvia Ghia- è frutto di un lavoro fatto con il territorio in diversi mesi. Il logo era già stato presentato in occasione dell?apertura dell?Arena estiva di Piazza Vittorio e già è in circolazione da giungo. Il programma è un work in progress dato che alcune realtà ancora devono definire date, luoghi e orari. Ma già si evince che l?interesse di tutti sia quello di dimostrare che il rione è denso di attività creative e culturali. L?intento collettivo – conclude Ghia – è quello di invertire la narrazione di questo territorio che è soprattutto ricco di vita. Ringrazio tutte le associazioni per l?impegno dimostrato?.

Nell?occasione sono stati svelati i tanti eventi in programma per celebrare uno dei quartieri più caratteristici della cultura e della storia di Roma. Il rione, nato ufficialmente il 31 dicembre del 1874 dopo essere stato scorporato dal rione Monti, conserva intatti i caratteri impressi dalla sua storia. È ancora oggi luogo di residenza e luogo di accoglienza, luogo di scambi e di mercato, luogo di passaggi e di transizioni. L’Esquilino contemporaneo contiene tutte queste funzioni. Cultura, sport, solidarietà e tanto altro in questa rassegna fortemente voluta e appoggiata dalle associazioni di quartiere e dal Municipio I. Si parte il 6 settembre con una serie di eventi e manifestazioni che arriveranno alla conclusione alla fine dell?anno.

