Sci: Goggia, ?Sto bene, fatto ottimo recupero e rientro in gara a metà dicembre?**

Parigi, 11 ago. (Adnkronos) – ?Io sto bene. Per essere a sei mesi fisicamente ho fatto veramente un ottimo recupero. Chiaramente i tempi biologici dell’osso hanno bisogno un pochino più di tempo e devo avere la lucidità e la pazienza di saper aspettare?. Lo ha detto la campionessa dello sci Sofia Goggia parlando da Casa Italia a Parigi del suo prossimo rientro dopo il grave infortunio. ?Quando rientrerò in gara? Penso che attaccherò con le prime di velocità Beaver Creek a metà dicembre. I giganti prima non credo. Sicuramente Soelden non lo farò. Il programma è quello. Proprio per il discorso di prima che mi devo prendere un pochino più di tempo, fare le cose dilatate, senza forzare?, ha aggiunto la Goggia.

