Strage Bologna: Braga (Pd), ‘Meloni e Nordio condannino parole Mollicone’

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – ?Nel giorno in cui ricordiamo l?anniversario della strage dell?Italicus, la memoria delle vittime e il dolore delle famiglie e di un paese intero vengono offesi dalle sconsiderate parole dell?onorevole Mollicone presidente della commissione Cultura”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

“Un uomo delle istituzioni che dovrebbe avere a cuore il lavoro della magistratura e il rispetto delle sentenze. La gravità delle sue parole chiama in causa direttamente il ministro della Giustizia Nordio e la premier Meloni. Condannare certe espressioni è il minimo che ci possiamo aspettare da chi governa il Paese?.

