Strage Bologna: Croatti (M5S), ‘Meloni prenda distanze da Mollicone in modo netto’

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – ?Le dichiarazioni sulla strage di Bologna di Federico Mollicone, deputato di Fratelli d?Italia con un passato nel MSI, sono molto gravi, ancor di più a due giorni dal 44esimo anniversario di quell’orribile evento e nel giorno del 50esimo dell?attentato all?Italicus”. Lo afferma in una nota il senatore del M5S Marco Croatti.

“Le sue parole si rifanno a teorie cospirazioniste e negazioniste di stampo neofascista, diffuse da tempo in alcuni ambienti della destra estrema, che offendono la memoria storica dell?Italia e le vittime degli attacchi terroristici. Ci chiediamo se Giorgia Meloni condivida queste pericolose teorie. Se fosse così, si tratterebbe di una questione politica di estrema gravità. Speriamo vivamente che prenda le distanze da tali posizioni in modo chiaro e deciso nelle prossime ore?.

